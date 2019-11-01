Оппозиция Абхазии раскритиковала власти республики

СУХУМ, 1 ноября. /ТАСС/. Оппозиционная действующим властям Абхазии политическая партия "Амцахара" ("Родовые огни") подвергла резкой критике президента Абхазии Рауля Хаджимбу за новую структуру кабинета министров, в которой министерство сельского хозяйства, а также по курортам и туризму преобразованы в государственные комитеты. "Амцахара" считает это неприемлемым, поскольку Абхазия - аграрная страна, а туризм - одна из основных статей пополнения бюджета, говорится в заявлении партии, сделанном в пятницу и поступившем в распоряжение ТАСС.

Вступивший 9 октября в должность президента Хаджимба утвердил 28 октября структуру кабинета министров, в котором вместо прежних 15 министерств - 12 с учетом того, что министерства сельского хозяйства и по курортам и туризму преобразованы в госкомитеты, а Минздрав и Минсоцобеспечения объединены.

"В то время как в стране, являющейся аграрной, отсутствует внятная государственная политика по возрождению села, улучшению благосостояния сельских жителей, и когда необходимо максимальное усиление роли органов исполнительной власти в этом вопросе, статус министерства сельского хозяйства понижают до государственного комитета. А курорты, о большой роли которых в экономике страны и формировании бюджета говорим столько лет, и которые должны были стать локомотивом нашей экономики? Власти понизили их роль и уменьшили значимость, преобразовав из министерства в госкомитет", - отмечается в заявлении. "Амцахара" также скептически относится к поручению Хаджимбы о сокращении чиновничьего аппарата на 15%.

"Амцахара" отмечает в своем заявлении, что с 1 ноября 2019 года суды "не имеют права принимать какие-либо решения и рассматривать какие-либо дела" в связи с тем, что "в бюджете страны не нашлось денег для введения автоматизированной судебной информационной системы (АСИС)" в соответствии с конституционным законом "О судебной власти". Оппозиция расценила это как "полнейший коллапс всей системы власти". Комментируя эти высказывания, в Верховном суде сообщили ТАСС, что с 1 ноября вступил в силу закон, который предусматривает электронное распределение дел. "Учитывая, что стоимость необходимой электронной техники оплачена на 70%, часть оборудования приобретена, но еще не установлена, скорее всего, сроки внедрения программы АСИС будут передвинуты на более поздний период", - сказал сотрудник Верховного суда республики.