Норвегия разрешит двойное гражданство c 2020 года

ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноября. /ТАСС/. Норвегия с начала 2020 года разрешит своим гражданам иметь двойное гражданство. Как сообщило в пятницу Норвежское телеграфное бюро (NTB), это означает, что гражданам Норвегии теперь не придется отказываться от норвежского паспорта при получении гражданства другого государства, а иностранцам, получающим норвежский паспорт, - от гражданства родной страны.

"Разрешая иметь двойное гражданство, мы заботимся о том, чтобы норвежские законы соответствовали глобальным тенденциям, когда все больше людей имеют связи более чем с одним государством", - сказал министр образования и интеграции Ян Туре Саннер.

Парламент Норвегии одобрил соответствующие изменения в законе о гражданстве в прошлом году. В пятницу правительство постановило, что поправки вступят в силу с 1 января 2020 года.

NTB отмечает, что граждане Норвегии, отказавшиеся в свое время от гражданства страны при получении другого, могут теперь вновь стать обладателями норвежского паспорта.