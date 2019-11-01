Власти Испании назвали отличной новостью решение провести конференцию по климату в Мадриде

МАДРИД, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Испании считают прекрасной новостью решение провести конференцию ООН по проблеме изменения климата в Мадриде. Об этом заявил в пятницу исполняющий обязанности председателя правительства страны Педро Санчес.

"Отличная новость: Мадрид примет саммит по климату со 2 по 13 декабря, - написал и.о. премьера в Twitter. - Испания уже работает над тем, чтобы гарантировать работу конференции". "Наше правительство по-прежнему твердо привержено продолжительному прогрессу и оправданному экологическому переходу", - добавил Санчес.

В среду президент Чили Себастьян Пиньера объявил о решении отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Конференции ООН по проблеме изменения климата. Соответствующая мера была принята на фоне ситуации с протестами в стране, которые начались в Сантьяго 14 октября после повышения стоимости проезда в метро.

В четверг власти Испании предложили провести мероприятие в Мадриде.