Лидер оппозиции Пакистана потребовал от премьера уйти в отставку в течение двух дней

ИСЛАМАБАД, 1 ноября. /ТАСС/. Лидер крупнейшей религиозной партии Пакистана "Джамаат улема-е-Ислами" (ДУИ) Фазл-ур-Рехман потребовал от премьер-министра страны Имрана Хана уйти в отставку в течение 48 часов. Политик выдвинул ультиматум, выступая с трибуны на акции протеста, получившей название "Марш освобождения".

"У премьер-министра есть два дня для того, чтобы подать в отставку, - заявил Рехман. - В противном случае мы будем вынуждены выбрать другую стратегию". "Мы не сможем проявлять терпение после назначенного времени", - сказал он. "Правительству ДЗС (правящая партия "Движение за справедливость" - прим. ТАСС) было дано достаточно времени, мы больше не дадим отсрочки", - добавил лидер ДУИ.

"Правительство говорит, что борется с коррупцией, власти утверждают, что Наваз Шариф и [Асиф Али] Зардари (предыдущие премьер-министры Пакистана, лидеры крупнейших оппозиционных партий - прим. ТАСС) коррумпированы, - заявил Рехман. - В то же время доклад Всемирного экономического форума указывает на то, что в последний год уровень коррупции в стране вырос на 2-3 процента". "Народ решит, каким будет следующий шаг "Марша освобождения", если правительство Имрана Хана не примет решение об отставке", - добавил он.

В минувшие выходные сторонники религиозной партии "Джамаат улема-е-Ислами" совместно с другими крупными оппозиционными объединениями выдвинулись в направлении Исламабада из различных городов Пакистана. Колонна достигла Исламабада в ночь с четверга на пятницу, где заняло предоставленную столичным муниципалитетом площадку для акции протеста. Организаторы планируют начать там бессрочную сидячую забастовку с требованием ухода премьер-министра Имрана Хана.