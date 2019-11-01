В Мали 15 солдат правительственной армии убиты в ходе нападения боевиков

ТАСС, 1 ноября. По меньшей мере 15 военнослужащих правительственной армии Мали убиты в пятницу в ходе нападения боевиков на позиции войск на севере страны. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил представитель вооруженных сил Мали Диарран Коне.

"По предварительным данным, убито 15 военнослужащих вооруженных сил Мали, еще несколько ранены. Повреждена техника", - отметил он, добавив, что на место инцидента выслано подкрепление.

Агентство France Presse со своей стороны сообщает, что нападение боевиков на позиции малийской армии произошло в районе Инделиман (регион Менака).

Различные террористические группировки продолжают действовать в центральных и северных областях страны. Жертвами их атак становятся мирные жители, военнослужащие правительственной армии, а также миротворцы из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи.

Ранее правительство Мали продлило на год - до 31 октября 2020 года - режим чрезвычайного положения в связи с сохраняющимися угрозами со стороны террористов и экстремистов.