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Палестино-израильский конфликт
Обновлено 

Семь ракет запущены по территории Израиля из сектора Газа

Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге страны

ТАСС, 1 ноября. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в пятницу вечером семь ракет по Израилю. Об этом сообщила пресс-служба армии страны.

"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги информируем, что семь ракет были запущены из сектора Газа по территории Израиля. Система ПВО ("Железный купол" - прим. ТАСС) была задействована для перехвата целей", - говорится в распространенном израильскими военными заявлении.

Ранее пресс-служба проинформировала, что сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля и в районах, граничащих с сектором Газа.

В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю в четверг. Кроме того, 24 октября действующие в приморском анклаве радикальные группировки осуществили пробный ракетный пуск, который не был направлен в сторону Израиля, ракета упала в море.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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