Трамп предложил избранному президенту Аргентины содействие в работе с МВФ

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп позвонил избранному президенту Аргентины Альберто Фернандесу, чтобы поздравить его с победой на выборах, и пообещал содействие в работе с Международным валютным фондом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Фернандеса.

По ее данным, "Трамп заявил, что дал указание своей команде в МВФ помочь Аргентине". "Я дал указания МВФ работать с вами. Не стесняйтесь звонить мне", - приводит слова американского президента пресс-служба Фернандеса.

Как отметили представители избранного главы государства, Трамп также выразил желание "познакомиться с Фернандесом как можно скорее".

Фернандес в свою очередь сказал Трампу, что намерен поддерживать между странами "зрелые и сердечные отношения". "Мы должны работать вместе", - добавил он.

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты действующий президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. В июне фонд одобрил предоставление Аргентине 57 млрд долларов по кредитному механизму stand-by. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, которые были направлены на снижение инфляции и дефицита бюджета. Фернандес, который был избран на прошедших 27 октября выборах, в ходе предвыборной кампании выступил с критикой договоренности с МВФ и заявлял о необходимости ее пересмотра.