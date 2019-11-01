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Си Цзиньпин заявил о поддержке КНДР в развитии экономики и улучшении жизни граждан

Председатель КНР также напомнил, что в октябре Китай и КНДР отметили 70-летие установления дипломатических отношений

ПХЕНЬЯН, 2 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об оказываемой Китаем поддержке КНДР в развитии экономики и повышении благосостояния граждан. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), опубликовав текст телеграммы китайского лидера в адрес председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.

"Китайская сторона твердо поддерживает товарищей в КНДР в концентрации усилий на развитии экономики и повышении уровня жизни населения путем реализации новой стратегической линии, - подчеркивается в послании. - Мы твердо убеждены в том, что новые и более крупные успехи будут неизменно достигаться в социалистическом деле КНДР под руководством Трудовой партии Кореи, возглавляемой товарищем председателем [Ким Чен Ыном]".

Как сообщает ЦТАК, телеграмма председателя КНР, направленная в Пхеньян 30 октября, является ответным посланием, в котором Си Цзиньпин выразил искреннюю благодарность Ким Чен Ыну за полученное от него ранее поздравление по случаю 70-летия основания КНР. В письме Си Цзиньпин также напоминает, что в октябре Китай и КНДР отметили 70-летие установления дипломатических отношений.

"За последние 70 лет две партии, две страны - Китай и КНДР - внесли большой вклад в развитие социалистического дела, поддерживая и сотрудничая друг с другом, - подчеркнул Си Цзиньпин. - Несколько дней назад я и товарищ председатель [Ким Чен Ын] обменялись поздравительными посланиями, чтобы вместе выразить желание рука об руку продвигать долговечное, прочное и стабильное развитие отношений между Китаем и КНДР и улучшать благосостояние двух стран и двух народов, используя 70-летие установления дипломатических отношений в качестве импульса".

"Я готов поддерживать с вами тесную связь и совместными усилиями добиваться нового и более глубокого развития китайско-корейских отношений", - подчеркнул Си Цзиньпин в своем послании Ким Чен Ыну.

Теги
КНДРКитайКим Чен ЫнСи Цзиньпин
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