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Guardian: публикация доклада о "вмешательстве" РФ в британскую политику откладывается

По данным издания, проблемным для британского правительства моментом могут быть включенные в доклад показания бывшего агента британских спецслужб Кристофера Стила, в 2016 году подготовившего так называемое досье о связях Дональда Трампа

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании оттягивает публикацию доклада о приписываемом России вмешательстве в политику Соединенного Королевства. О том, что документ может так и не быть обнародован вплоть до формирования нового состава Палаты общин в декабре этого года, сообщила в пятницу  газета The Guardian.

Доклад больше года готовил межпартийный парламентский комитет по деятельности служб разведки и безопасности. Его члены изучали утверждения о том, что Москва якобы могла повлиять на ход состоявшегося в 2016 году референдума о Brexit. Как сообщает "Гардиан", документ должен был быть опубликован в этот понедельник, однако этого не произошло. Председатель комитета консерватор Доминик Грив обвинил Джонсона в том, что тот без объяснения причин задерживает публикацию доклада.

Документ был передан для одобрения канцелярии премьер-министра еще 17 октября, а до этого уже был утвержден для публикации британскими спецслужбами. Если обнародование документа не состоится в начале следующей недели, то будет отложено до середины декабря, так как 6 ноября парламент будет распущен для проведения предвыборной кампании.

Как пишет издание, эксперты в области безопасности считают такие проволочки необычными. По данным издания, проблемным для правительства моментом могут быть включенные в доклад показания бывшего агента британских спецслужб Кристофера Стила, в 2016 году подготовившего так называемое досье о связях Дональда Трампа, являвшегося тогда кандидатом в президенты США, с Россией. Если документ содержит какие-либо указания на то, что Москва могла повлиять на результаты референдума о Brexit, под угрозой может оказаться один из главных тезисов правящей Консервативной партии - необходимость соблюдать волю британского народа и осуществить Brexit, который был поддержан большинством участников плебисцита.

Как ранее подчеркивали в своих заявлениях предшественница Джонсона на посту премьер-министра Тереза Мэй и члены ее кабинета, у Лондона нет каких-либо "доказательств российского вмешательства в демократические процессы в Великобритании". При этом некоторые британские политики заявляли о том, что Москва якобы могла повлиять на ход агитационной кампании перед референдумом.

Россия последовательно отвергала все заявления западных политиков о якобы имевшем месте вмешательстве Москвы в иностранные избирательные процессы, называя такие утверждения безответственными и безосновательными.

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдДжонсон, БорисМэй, Тереза
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