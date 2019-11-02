Конституционный комитет Сирии достиг первой договоренности

ЖЕНЕВА, 2 ноября. /ТАСС/. Продлившаяся три дня первая сессия сирийского Конституционного комитета завершилась формированием редакционной или малой группы, которая займется непосредственно реформой основного закона. Редакционная группа из 45 человек начнет работу уже в понедельник, 4 ноября, в то время как большинство остальных членов комитета покинут Женеву.
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Основные участники процесса положительно оценили достигнутый результат. Позитивные оценки дали оба сопредседателя - Ахмед Кузбари от правительства и Хади аль-Бахра от оппозиции - и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.
"Мы завершили встречу большой группы, - сказал эмиссар ООН. - В среду у нас была очень хорошая открывающая встреча, и последующие два дня также прошли хорошо". "Встреча была очень успешной", - добавил он.
Кузбари добавил некоторые подробности о регламенте дальнейшей работы. "Редакционная группа будет работать на следующей неделе, после чего наши представители вернутся в Дамаск, а затем соберутся снова еще через две недели, - сказал он. - Сроков проведения встречи Конституционного комитета в полном составе, который будет утверждать решения редакционной группы, пока нет".
Кузбари также выразил надежду, что в дальнейшем встречи Конституционного комитета будут проходить в Дамаске.
Хади аль-Бахра, выступавший с заявлениями за последние дни больше, чем кто-либо из остальных участников процесса, в основном повторил прежние заявления о готовности к конструктивной работе, необходимости изучить весь предшествующий конституционный опыт Сирии и "переформатировать мышление", чтобы думать не о победе в войне, а о путях прекращения конфликта.
"Малые" дела
Формирование списка малой группы к концу первой сессии комитета - результат, к которому стремился Педерсен. Кроме этого успехов пока нет. Участники переговоров признавались, что смогли лишь в самых общих чертах коснуться конституционных вопросов - обеспечения прав человека и разделения полномочий властей, однако приступить к их полноценному обсуждению не успели. Повестка дня малой группы тоже пока не известна.
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Внутри комитета остаются серьезные противоречия. Делегация правительства видит во многих представителях оппозиции террористов и их пособников, оппозиция считает, что власти ведут войну против своего же народа. В списке гражданского общества присутствуют представители обоих подходов, что поставило под угрозу план Педерсена - договориться о своих представителях в редакционной группе "общественники" смогли только к концу второго дня дискуссий.
Однако о низком уровне доверия между сторонами говорил и спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулирования Александр Лаврентьев, проведший серию консультаций в Женеве в предшествующие дни, и спецпосланник Педерсен. Понятно, что после восьми лет войны правительству и оппозиции предстоит пройти долгий путь, чтобы не видеть друг в друге врагов.
Но при этом все эти обвинения, в основном, остаются в непубличном пространстве и звучат на закрытых заседаниях или в частных комментариях участников. Публично представители и правительства, и оппозиции, и гражданского общества избегают резких слов, в отличие от межсирийских переговоров в Женеве в 2014-2017 годах, и говорят о необходимости согласия и мира. Стороны не изъявили намерения прервать работу, что также случалось во время межсирийских переговоров. Многие из раундов на том этапе кончались без какого-либо результата, хотя продолжались по две недели. На этом фоне достижение договоренности по редакционной группе уже можно рассматривать как успех.
Вопрос времени
Договоренности в Женеве должны находить отражение в ситуации в самой Сирии. Оппозиция выступает за то, чтобы достичь этого как можно быстрее. Заявления о необходимости установить временные рамки работы комитета (обычно называется срок в шесть месяцев), очевидно, связаны с желанием выйти на новую конституцию до предстоящих в 2020 году парламентских и в 2021 году президентских выборов, которые в таком случае должны будут пройти под наблюдением ООН.
Между тем, в Дамаске, судя по всему, спешить не намерены. Заявление президента Сирии Башара Асада в четверг о том, что Конституционный комитет не имеет к предстоящим выборам никакого отношения, вызвало серьезное волнение в рядах оппозиции. По всей видимости, по мере приближения выборов вопрос о сроках подготовки новой конституции будет приобретать все большую остроту.