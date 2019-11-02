Конституционный комитет Сирии достиг первой договоренности

ЖЕНЕВА, 2 ноября. /ТАСС/. Продлившаяся три дня первая сессия сирийского Конституционного комитета завершилась формированием редакционной или малой группы, которая займется непосредственно реформой основного закона. Редакционная группа из 45 человек начнет работу уже в понедельник, 4 ноября, в то время как большинство остальных членов комитета покинут Женеву.

Основные участники процесса положительно оценили достигнутый результат. Позитивные оценки дали оба сопредседателя - Ахмед Кузбари от правительства и Хади аль-Бахра от оппозиции - и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Мы завершили встречу большой группы, - сказал эмиссар ООН. - В среду у нас была очень хорошая открывающая встреча, и последующие два дня также прошли хорошо". "Встреча была очень успешной", - добавил он.

Кузбари добавил некоторые подробности о регламенте дальнейшей работы. "Редакционная группа будет работать на следующей неделе, после чего наши представители вернутся в Дамаск, а затем соберутся снова еще через две недели, - сказал он. - Сроков проведения встречи Конституционного комитета в полном составе, который будет утверждать решения редакционной группы, пока нет".

Кузбари также выразил надежду, что в дальнейшем встречи Конституционного комитета будут проходить в Дамаске.

Хади аль-Бахра, выступавший с заявлениями за последние дни больше, чем кто-либо из остальных участников процесса, в основном повторил прежние заявления о готовности к конструктивной работе, необходимости изучить весь предшествующий конституционный опыт Сирии и "переформатировать мышление", чтобы думать не о победе в войне, а о путях прекращения конфликта.

"Малые" дела

Формирование списка малой группы к концу первой сессии комитета - результат, к которому стремился Педерсен. Кроме этого успехов пока нет. Участники переговоров признавались, что смогли лишь в самых общих чертах коснуться конституционных вопросов - обеспечения прав человека и разделения полномочий властей, однако приступить к их полноценному обсуждению не успели. Повестка дня малой группы тоже пока не известна.