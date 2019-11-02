Глава делегации ОАГ, проверяющей подсчет голосов на выборах в Боливии, подал в отставку

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноября. /ТАСС/. Наблюдатель от Организации американских государств (ОАГ) Артуро Эспиноса сообщил в пятницу, что отказался руководить проверкой результатов голосования на выборах президента Боливии.

"Я принял решение не участвовать в проверке, чтобы не ставить под сомнение ее непредвзятость", - написал он в Twitter.

По словам Эспиносы, который прибыл в страну вместе с другими экспертами региональной организации по приглашению правительства Боливии, ему "следовало заранее сообщить ОАГ о своих публичных заявлениях относительно избирательного процесса в Боливии".

Ранее мексиканский эксперт опубликовал две статьи, посвященные выборам в южноамериканской республики. В них он поставил под сомнение прозрачность прошедших выборов и правильность решения президента Боливии Эво Моралеса переизбираться на новый срок вопреки конституции.

Голосование на президентских и парламентских выборах состоялось в Боливии 20 октября, первые предварительные результаты были обнародованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их публикации оппозиционный кандидат в президенты Боливии и экс-глава государства Карлос Меса заявил, что итоги голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Президент Эво Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.

22 октября Высший избирательный суд после перерыва опубликовал новые данные, согласно которым Моралес набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. После оглашения этих результатов в стране вспыхнули протесты. Моралес объявил в Боливии режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот. Меса заявил, что не признает победу своего соперника в первом туре.