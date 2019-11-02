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Кризис на Украине

Комитет Рады по нацбезопасности 5 ноября проведет заседание на линии соприкосновения

Председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия добавил, что в рамках заседания соберут весь комитет национальной безопасности и обороны

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны 5 ноября проведет заседание на линии соприкосновения в Донбассе - в Золотом Луганской области, где с минувшего вторника проходило разведение сил. Об этом сообщил член комитета, председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина".

"Во вторник состоится заседание нашего комитета в Золотом. Там соберем весь комитет национальной безопасности и обороны", - сказал он, напомнив, что разведение войск в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского является условием для встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция).

Стороны конфликта в Донбассе 29 октября начали отвод сил в районе Золотого. Разведение войск после неоднократного срыва договоренностей по вине Украины неожиданно началось по инициативе Киева без каких-либо предварительных объявлений. В пятницу разведение на участке № 2 "Золотое" завершилось. Это было подтверждено обеими сторонами, а также сотрудниками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В конце июня развод войск конфликтующих сторон состоялся в Станице Луганской.

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УкраинаКризис на Украине
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