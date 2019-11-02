Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 ноября. /ТАСС/. Гонконгская полиция применяет слезоточивый газ, а также водяные пушки для разгона антиправительственных демонстрантов, вышедших в субботу на очередную несанкционированную акцию протеста в центре города. Об этом сообщает в прямом эфире местное телевидение.

Беспорядки начались у парка Виктория в квартале Козуэй-бэй и затем распространились на соседние районы Ванчай и Адмиралти на острове Гонконг. Сотни протестующих в масках пытаются заблокировать дороги баррикадами, радикалы кидают в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью, устраивают акты вандализма.

С начала лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Гонконга Кэрри Лам полностью отказаться от этой инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления.