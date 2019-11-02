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В Тбилиси положительно оценили решение Москвы оставить Карасина переговорщиком в Праге

Следующая встреча Григория Карасина и Зураба Абашидзе состоится в конце ноября

ТБИЛИСИ, 2 ноября. /ТАСС/. Решение российского руководства оставить бывшего замглавы МИД РФ Григория Карасина переговорщиком со спецпредставителем грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зурабом Абашидзе является больше положительным явлением, нежели негативным. Об этом в субботу заявил глава комитета парламента Грузии по международным отношениям Дмитрий Цкитишвили в интервью телекомпании "Рустави 2".

"В течение долгих лет формат переговоров работал слаженно. Я думаю, что такой настрой сохранится и в будущем. С другой стороны, кого бы не назначили в Москве, у меня не было особых ожиданий насчет какой-то очередной волны потепления или урегулирования отношений. Таким образом, я думаю, что этот шаг [оставить Карасина переговорщиком с Абашидзе] является более позитивным, нежели негативным явлением", - сказал Цкитишвили.

Грузинский депутат также добавил, что сохранение прямого диалога с Москвой является важным. " Прямой диалог [с Москвой] дал нам то, что в 2013-2014 годах восстановились социально-экономические связи, что принесло определенные результаты нашим производителям, фермерам. Это в определенной степени является важным", - заключил он.

В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Карасин, который с сентября является сенатором, продолжит участвовать в переговорах с Абашидзе по поручению российских властей. По ее же информации, очередная 23-я встреча Абашидзе и Карасина состоится в Праге в конце ноября. Абашидзе в последний раз встречался с Карасиным в Праге 13 июня.

Теги
ГрузияРоссияКарасин, Григорий Борисович
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