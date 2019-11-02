Президент Кубы заявил о намерении "возродить" практику изучения русского языка в стране

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Кубинский президент Мигель Диас-Канель намерен вывести на новый уровень практику изучения русского языка в республике, осуществить инициативу планируется с использованием новых технологий. Об этом он заявил в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

"Я помню, когда я учился в университете, на радио была программа по изучению русского языка. Она шла ежедневно около семи часов вечера. Думаю, что эти вещи мы возродим сейчас на новом уровне с использованием новых технологий. Высокий уровень сотрудничества в экономике и политического диалога буквально призывает к большему числу владеющих русским языком", - сказал он.

Президент отметил, что отношения России и Кубы основаны на взаимном уважении, дружбе и солидарности. По его мнению, это "не совсем принятые качества для современного мирового порядка".

Как добавил президент, Куба ценит позицию России по защите многополярности в контексте "несомненного желания администрации США навязать миру гегемонию".

Кубинский лидер прибыл в Россию 27 октября с рабочим визитом, первые два дня он провел в Санкт-Петербурге. 29 октября в рамках визита состоялись его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Диас-Канель 10 октября 2019 года был избран президентом республики в соответствии с положениями новой конституции, принятой на референдуме в феврале этого года. Согласно новому основному закону страны, президент является главой государства, верховным главнокомандующим вооруженными силами и возглавляет Совет национальной обороны.