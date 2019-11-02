Times: Джонсон исключит возможность Brexit без сделки в предвыборном манифесте тори

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен полностью исключить возможность осуществления "жесткого" Brexit без сделки с ЕС в предвыборном манифесте Консервативной партии. Об этом сообщила в субботу британская газета The Times.

Согласно информации, полученной изданием, в документе не будет упоминаться лозунг об осуществлении Brexit "во что бы то ни стало", с которым Джонсон в июле шел на выборы главы партии и употреблял вплоть до середины октября, когда был вынужден попросить Брюссель о переносе сроков выхода страны из ЕС. В качестве главной цели тори в случае победы на выборах будет названо "немедленное осуществление Brexit" на условиях достигнутой 17 октября сделки между королевством и ЕС. Представители британской оппозиции неоднократно высказывали опасения по поводу того, что крыло евроскептиков в рядах правящей Консервативной партии, а также сам Джонсон могут настоять на "жестком" Brexit, если соглашение с ЕС так и не будет утверждено британским парламентом.

Как отмечает The Times, скорректировав официальную позицию партии, консерваторы рассчитывают успокоить ту часть электората, которую пугает возможность Brexit без сделки, а также переманить на свою сторону тех сторонников оппозиции, которые не заинтересованы в проведении повторного референдума о Brexit.

По информации издания, новый манифест консерваторов, который должен быть представлен в середине ноября, также будет содержать обещания правительства сократить налоги, увеличить бюджетные траты на различные социальные программы, а также сосредоточиться на борьбе с преступностью.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку, на которую Джонсон согласился.