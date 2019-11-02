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В Грузии намерены довести военные базы до стандартов НАТО

Минобороны республики также планирует выдавать военным новую униформу и полностью обновить экипировку

ТБИЛИСИ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Грузии приступают к ремонту военных баз с целью довести инфраструктуру до стандартов НАТО. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Министерства обороны республики.

"Инфраструктурные проекты начинаются с базы Мухровани (край Кахети). Место дислокации подразделений будет обустроено по стандартам казарменной системы НАТО. По решению министра обороны [Ираклия Гарибашвили], помимо новых казарм, на территории будут обустроены спортивные площадки и плавательные бассейны. У базы Мухровани будет самый большой полигон. Министр обороны ознакомился с проектно-строительными работами на месте", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, следующей базой, которую доведут до стандартов НАТО, будет тренировочный центр Палдо (край Кахети). Министерство обороны также планирует выдавать военным новую униформу и полностью обновить экипировку и рацион питания.

Гарибашвили занял пост министра обороны 8 сентября после утверждения нового состава правительства во главе с Георгием Гахарией. Выступая в парламенте до утверждения на должность, Гарибашвили заявил, что его главной задачей будет возрождение грузинской военной промышленности, в том числе авиационной. По его решению уже с 1 ноября военнослужащим повысили зарплаты на 100 - 500 лари (порядка $33-168 по текущему курсу соответственно). Размер заработной платы зависит от звания и должности военнослужащего.

Теги
ГрузияГарибашвили, ИраклийГахария, Георгий
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