Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в беспорядках на юге Ирака пострадали 120 человек

Стычки демонстрантов с силовиками произошли в районе крупнейшего порта страны

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 120 человек пострадали во время стычек демонстрантов с силовиками в районе крупнейшего порта Ирака Умм-Каср на юге страны. Об этом, как передает телеканал Al Sumaria, сообщила в субботу высшая комиссия по правам человека.

Участники акций протеста еще в минувшую среду перекрыли дороги, ведущие в этот стратегически важный терминал, после чего все операции по отгрузке в нем были прекращены. Умм-Каср имеет важное значение для Ирака, который в значительной степени зависит от импорта продовольствия. Через него в страну поставляются зерновые, сахар и другие продукты питания и предметы первой необходимости. Из-за закрытия гавани многие международные судоходные компании были вынуждены приостановить там работу.

Как отметили в комиссии, спецподразделения МВД по борьбе с беспорядками для разгона манифестантов активно применяли слезоточивый газ, а также летальные боеприпасы. В то же время ее представители призвали протестующих придерживаться мирного характера акций и не подвергать опасности государственные объекты и имущество, что "негативно отразится на жизни самих иракцев и может причинить стране серьезный экономический ущерб".

В Ираке с начала октября продолжаются антиправительственные выступления против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Люди в Багдаде, а также в южных и северных провинциях требуют отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в столкновения с полицейскими и военнослужащими. За месяц беспорядков в стране погибли более 250 человек и 11 тыс. получили ранения.

Теги
Ирак
Реклама на ТАСС
Народная милиция ЛНР сбила беспилотник украинских националистов
При помощи БПЛА они пытались распространять пропагандистские листовки на линии соприкосновения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС