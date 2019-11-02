Пакистанскую оппозицию предостерегли от нарушения достигнутого с властями соглашения

ИСЛАМАБАД, 2 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Пакистана Первез Хаттак предостерег оппозицию от нарушения достигнутого с властями Пакистана соглашения.

"Правительство открыто для переговоров с оппозицией, но о переизбрании или отставке премьер-министра Имрана Хана речи не идет", - заявил Хаттак в субботу в ходе пресс-конференции.

"С оппозицией согласована сидячая забастовка в секторе H-9 (находится на границе Исламабада и Равалпинди, в отдалении от правительственного квартала - прим. ТАСС)", - добавил он. "С одной стороны оппозиция подписывает соглашение, с другой - говорит о вторжении [в правительственный квартал Исламабада], - указал Хаттак. - Мы надеемся, что протестующие партии сдержат свое слово и не будут выходить за рамки соглашения, в противном случае мы будем вынуждены принять административные меры".

"У оппозиционных партий нет вопросов или требований по существу, - отметил министр. - Они [оппозиция] преследуют лишь цель отставки премьер-министра". "Будет неправильно, если премьер-министр последует требованиям 30-40 тыс. протестующих, которые вышли на улицу, и подаст в отставку, - прокомментировал министр требования оппозиции. - Демократия не сможет выжить в стране в таких условиях".

27 октября сторонники религиозной партии "Джамаат улема-е-Ислами" совместно с другими крупными оппозиционными объединениями выдвинулись в направлении Исламабада из различных городов Пакистана. Колонна достигла Исламабада в ночь с четверга на пятницу, где заняла предоставленную столичным муниципалитетом площадку для акции протеста. Организаторы планируют начать там бессрочную сидячую забастовку с требованием ухода премьер-министра Имрана Хана.