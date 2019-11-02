NYT сообщила о задержке в Москве самолета с заболевшим американским атташе

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Газета The New York Times, ссылаясь на источники в администрации Соединенных Штатов, выступила в субботу с утверждением, что российские власти в августе без конкретной причины на несколько часов задержали отправление из Москвы самолета, на борту которого находился заболевший военный атташе США. Материал об этом опубликован в субботу на сайте издания, несмотря на то, что российский МИД дал изданию исчерпывающие разъяснения, опровергающие версию о задержке рейса.

The New York Times не раскрывает имени американского атташе, которому требовался медицинский осмотр в Германии. Согласно публикации, посольство США и Госдепартамент протестовали против задержки. Атташе хотели отправить на специальном медицинском самолете, а не на обычном пассажирском воздушном судне. Эпизод в итоге был исчерпан, самолет с заболевшим американцем вылетел из Москвы в ФРГ, уточняют источники газеты.

"Был сотрудник [американского] министерства обороны из посольства в России, которого надо было эвакуировать по медицинским причинам из посольства США в России", - сообщила газете официальный представитель Пентагона Карла Глисон. Она не уточнила имени американского военного атташе.

Газета приводит изложенные в косвенной речи выдержки из заявления МИД РФ. В них говорится, что военный атташе США прямо проследовал через пограничный контроль, а незначительная задержка менее 20 минут произошла в тот момент, когда пассажиры проходили на борт самолета. Тогда выяснилось, что врачи американца были по ошибке заявлены в качестве членов экипажа. Врачам потребовалось выдать посадочные талоны, на что ушло время.

При этом газета приводит слова и своего источника, согласно которым "все в итоге сгладили посредством дипломатических каналов", а атташе вскоре после приема у врача в Германии вернулся в Москву и приступил к исполнению своих служебных обязанностей. Источник не смог внятно объяснить, почему для транспортировки больного был выбран особый самолет.

Согласно публикации, заместитель главы Госдепартамента Брайан Булатао в начале сентября на встрече с российской стороной в Вене поднимал данный вопрос. Источник газеты описал затронутую Булатао тему как "раздражители в двусторонних отношениях". В публикации нет указаний, как отреагировала российская сторона на слова замгоссекретаря США.