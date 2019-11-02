К президентским выборам в Алжире допущены пять кандидатов

РАБАТ, 3 ноября. /ТАСС/. Независимый национальный избирательный орган (ННИО) Алжира в субботу одобрил заявки пятерых кандидатов, ранее подавших документы для участия в президентских выборах 12 декабря 2019 года. Об этом, как передает информационное агентство Algeria Press Service (APS), сообщил председатель ННИО Мухаммед Шарфи.

По его словам, ННИО одобрил заявки временного генерального секретаря партии "Национальное демократическое объединение" 60-летнего Азеддина Михуби, бывшего министра туризма, председателя политического движения "Аль-Бина" 57-летнего Абделькадера Бенгрины, двух бывших премьер-министров - 74-летнего Абдельмаджида Теббуна и 75-летнего Али Бенфлиса, а также кандидата от партии "Фронт будущего" 56-летнего Абдельазиза Белаида.

Как отметил Шарфи, все пятеро допущенных кандидатов выполнили все необходимые условия, предъявляемые претендентам для участия в президентской гонке. Всего заявки в ННИО успели подать 23 соискателя.

Власти убеждены, что только проведение президентских выборов позволит положить конец острому общественно-политическому кризису в Алжире. Он длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, которые не стихают до сих пор.

Сначала люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики (1999-2019). После того как 2 апреля он сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.