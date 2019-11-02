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Президент Мексики исключил возможность государственного переворота в стране

Андрес Мануэль Лопес Обрадор объяснил это тем, что его политику поддерживает большая часть населения

МЕХИКО, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что в стране невозможен государственный переворот, потому что его политику поддерживает большая часть населения. Такое мнение глава латиноамериканского государства выразил в субботу в Twitter.

Лопес Обрадор вспомнил о свержении президента Франсиско Мадеро, который был отстранен от власти генералом Викториано Уэртой и убит в феврале 1913 года, и отметил, что сейчас ситуация в Мексике иная. "Процесс преобразований, который я возглавляю, пользуется поддержкой свободного и сознательного большинства, которое выступает за справедливость, законность и мир, которое не позволит устроить еще один государственный переворот", - считает мексиканский лидер.

На этой неделе Лопес Обрадор опроверг утверждения о расколе в вооруженных силах и силовом блоке страны после провала операции по поимке Овидио Гусмана Лопеса, сына бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. Он был задержан 17 октября в Кульякане, столице штата Синалоа, после чего на улицах города начались бои между военными и членами преступного сообщества. В столкновениях погибли не менее девяти человек, более 20 пострадали. В тот же день власти приказали отпустить Гусмана Лопеса, чтобы не подвергать опасности местных жителей.

Оппоненты Лопеса Обрадора подвергли это решение критике и поставили под сомнение правильность стратегии правительства по борьбе с преступностью. Глава государства 22 октября заявил, что власти не собираются ее пересматривать.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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