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CNN: Трамп и его помощники обсуждали, как заполучить похищенную переписку демократов

Информация об этом содержится в показаниях бывшего заместителя руководителя предвыборного штаба Трампа Рика Гейтса, передает телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Дональд Трамп и сотрудники его предвыборного штаба в 2016 году обсуждали, как получить в свое распоряжение переписку по электронной почте, похищенную путем взлома сети Национального комитета Демократической партии (НКДП) США. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на материалы расследования спецпрокурором Робертом Мюллером данных о приписываемом России вмешательстве в американские выборы 2016 года.

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Как поясняет CNN, речь идет о 274 страницах, полученных из Министерства юстиции США в субботу, на которых изложены показания бывшего заместителя руководителя предвыборного штаба Трампа Рика Гейтса. "Гейтс вспомнил, что Трамп во время одного из перелетов в ходе предвыборной кампании выражал желание получить переписку по электронной почте. При этом [бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл] Флинн сказал, что может использовать свои источники в разведке для получения электронной переписки, - цитирует телекомпания записи одного из подчиненных спецпрокурора. - Флинн обладал самыми обширными российскими контактами среди сотрудников штаба, ему было удобнее всего наводить справки об электронных посланиях".

Согласно материалам, заинтересованность в получении переписки демократов также выражали сын нынешнего президента США Дональд Трамп - младший, руководитель предвыборного штаба Пол Манафорт, его предшественник Кори Левандовски, старший советник главы государства Джаред Кушнер и бывший министр юстиции и генеральный прокурор Джефф Сешнс. Они беседовали об этом в приватном порядке.

Обвинения в адрес РФ

Первые утверждения о вмешательстве России в избирательный процесс в США появились в разгар президентской кампании (в июле 2016 года) после взлома сети НКДП США, его переписка была опубликована на сайте WikiLeaks. Затем на этом же ресурсе были размещены электронные письма кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон и главы ее избирательного штаба Джона Подесты. Клинтон тогда утверждала, что к взлому почты имели отношение российские хакеры и что у нее есть "достоверные сведения" о намерении Москвы ее дискредитировать, чтобы повысить шансы республиканца Трампа.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАРоссияКлинтон, ХиллариТрамп, ДональдСешнс, ДжеффМюллер, Роберт
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