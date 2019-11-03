В Болгарии начался второй тур выборов в местные органы власти

СОФИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Второй тур выборов в местные органы власти начался в Болгарии в воскресенье в 07:00 (08:00 мск). Выборы проходят в 18 крупнейших городах страны из двух кандидатов, набравших в первом туре голосования, который состоялся 27 октября, большинство голосов избирателей, в том числе в Софии, Пловдиве, Варне.

В девяти областных центрах страны градоначальники были выбраны еще в первом туре. Также предстоит выбрать руководителей 105 районов страны.

По данным Центральной избирательной комиссии, по итогам первого тура выборов избирательная активность составила 48,98%, в голосовании приняли участие 3 096 696 избирателей из 6 221 901 человека, имеющего право голоса.

Агитация в день голосования, объявление предварительных данных голосования и социологических опросов до закрытия участков запрещены. Работать над получением данных экзитполов будут восемь социологических агентств, которые смогут представить их в 20:00 (21:00 мск), когда избирательные участки будут закрыты.

Болгарские неправительственные организации зарегистрировали на выборах более 2 тыс. наблюдателей. Охрану общественного порядка на избирательных участках обеспечивают около 9000 сотрудников полиции.