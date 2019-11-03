Генсек ООН призвал Китай и АСЕАН к решению проблем в Южно-Китайском море

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Китай и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) продолжать переговоры по скорейшему заключению Кодекса поведения в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом он заявил в воскресенье на саммите АСЕАН - ООН.

"Я призываю Китай и ассоциацию к скорейшему подписанию документа. Международное сообщество заинтересовано в мирном решении этой проблемы [территориальных споров в ЮКМ] посредством диалога, на основе международного права", - подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН также отметил, что "мир переживает период напряженности и турбулентности, растут торговые и технологические противоречия". По его словам, "две крупные державы разделили мировое сообщество на два лагеря, где доминирует своя валюта, свои финансовые правила". Однако, продолжил Гутерриш, "мы должны сделать все возможное, что преодолеть все эти разногласия, придерживаться универсальных принципов, уважать законы, сохранять многополярный мир".

И в этих условиях, подчеркнул генсек, "АСЕАН предстоит сыграть одну из ключевых ролей". "Мы очень высоко оцениваем позицию АСЕАН по поддержанию принципов многополярности", - добавил генсек всемирной организации.

Южно-Китайское море на протяжении многих лет остается зоной конфронтации из-за территориальных притязаний ряда азиатских государств на архипелаг Спратли, расположенные по соседству с ним Парасельские острова и окружающие их воды. В спор о принадлежности этих территорий, отсутствие решения по которому служит причиной затяжного многонационального конфликта, в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Китай, Бруней, Малайзия и Филиппины. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, разработку которых стремится начать каждый из участников этого конфликта.