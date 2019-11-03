ООН: в Донбассе за период вооруженного противостояния погибли более 3 тыс. мирных жителей

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Более трех тысяч мирных жителей Донбасса стали жертвами вооруженного конфликта с 2014 года. Об этом в воскресенье сообщили в Организации Объединенных Наций.

"Убиты более 3330 мирных граждан", - отмечается в микроблоге организации в Twitter.

Ранены, по данным ООН, около 9 тыс. человек, внутренними переселенцами оказались 1,3 млн мирных жителей региона.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, отказавшиеся признавать новую власть, начали массовые акции протеста. Впоследствии в регионе были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале на юго-востоке "антитеррористической операции", которая к лету переросла в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации. В результате бомбардировок и обстрелов в Донбассе были разрушены или повреждены более 50 тыс. зданий. Ущерб от боевых действий оценивается властями Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также международными организациями по-разному: от десятков до сотен миллиардов долларов.