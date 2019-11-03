Лидер Партии Brexit не стал выставлять свою кандидатуру на выборах в парламент

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Лидер Партии Brexit Найджел Фараж заявил о том, что не будет выставлять свою кандидатуру на намеченных на 12 декабря досрочных выборах в парламент Великобритании. Об этом он сообщил в воскресенье в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

"Я очень напряженно думал об этом, о том, как мне лучше всего послужить цели реализации Brexit", - сказал он.

"Добиваться ли мне мандата и пытаться попасть в парламент или быть более полезным делу [Brexit], разъезжая вдоль и поперек по Великобритании, поддерживая 600 кандидатов [партии Brexit]", - привел Фараж стоявшую перед ним дилемму, сам ответив на этот вопрос: "Я принял решение, что второй вариант будет правильным".

На этой неделе Фараж призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказаться от нынешнего варианта сделки с ЕС, предложив ему в этом случае поддержку своей партии на досрочных выборах. Британский премьер, как и в предыдущие разы, заявил, что не пойдет на альянс с партией Brexit, так как это, по его мнению, лишь добавит популярности оппозиционной Лейбористской партии.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку, на которую Джонсон согласился. После этого премьер назначил на 12 декабря проведение досрочных парламентских выборов с целью попытаться вывести из тупика процесс Brexit.