Times: оппозиция заинтересовалась ближайшим помощником Джонсона из-за его работы в России

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Британская оппозиционная Лейбористская партия заинтересовалась обстоятельствами приема на работу главного советника премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, Доминика Каммингса из-за его работы в России в 90-х годах. Об этом сообщает в воскресенье газета The Sunday Times.

По ее информации, теневой "министр иностранных дел" Эмили Торнберри направила запрос своему коллеге в правительстве, главе Форин оффиса Доминику Раабу, в котором попросила ответить на вопрос, какой уровень допуска к секретной информации Каммингс получил при устройстве на нынешнюю должность. Как говорится в статье, причиной обращения лейбористов стала полученная от неназванного источника информация о том, что прошлая деятельность "правой руки" Джонсона в России вызывает "серьезную обеспокоенность". Копия письма была направлена также советнику премьер-министра по национальной безопасности Марку Седвиллу и главам британской службы контрразведки МI-5 и британской внешней разведки МI-6.

Как говорится в статье, Торнберри в частности поинтересовалась, не вызывает ли прошлое Каммингса обеспокоенности в свете того, что он получил "доступ к секретным материалам самого высокого уровня или того, чтобы он получил столь большие возможности влиять на политику правительства Великобритании". Ни представители секретариата британского кабинета министров, ни сам Каммингс не стали комментировать эту информацию.

В статье не говорится, чем именно занимался в России с 1994 по 1997 годы нынешний помощник Джонсона, под влиянием которого, по данным британских СМИ, премьер совершил некоторые из своих наиболее ключевых действий. В их числе - роспуск парламента на пять недель. Это решение, вызвавшее в Великобритании настоящую политическую бурю, было в итоге отменено Верховным судом.

Вместе с тем, по информации газеты Daily Mirror, выпускник факультета истории древнего мира и современной истории Оксфордского университета занимался в России организацией авиаперелетов между Самарой и Европой. При этом сам Каммингс, уточняет издание, не говорил по-русски, а проект закончился безуспешно. Сайт же сторонников британской правящей Консервативной партии conservativehome.com называет Каммингса русофилом, человеком, который говорит на русском языке и увлекается Достоевским.

В Великобритании Каммингс работал помощником министра образования Майкла Гоува, а во время референдума по Brexit 2016 года был главой агитационной платформы евроскептиков Vote Leave. Позже четвертый канал телевидения Великобритании (Channel 4) снял художественный фильм про то, как велась кампания за "развод" с ЕС, а роль Каммингса сыграл британский актер Бенедикт Камбербэтч.