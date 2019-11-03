Посол Сирии: Дамаск положительно оценит реализацию российско-турецкого меморандума

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сирия позитивно оценит реализацию меморандума России и Турции о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке страны. Об этом в воскресенье заявил ТАСС посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.

"Сейчас на северо-востоке Сирии находятся турецкие вооруженные силы. Мы оцениваем данную ситуацию как оккупацию", - отметил посол.

"Однако на встрече, которая прошла в Сочи между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным, было достигнуто соглашение по определенным вопросам. Если данный меморандум будет реализовываться, то, конечно, наше видение будет положительным", - подчеркнул дипломат.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. 17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону к югу от турецкой границы. 1 ноября состоялось первое совместное патрулирование России и Турции у северной границы Сирии.