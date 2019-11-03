Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол Сирии: Дамаск положительно оценит реализацию российско-турецкого меморандума

Факт нахождения турецких вооруженных сил на северо-востоке Сирии Дамаск оценивает как оккупацию, отметил при этом Рияд Хаддад

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сирия позитивно оценит реализацию меморандума России и Турции о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке страны. Об этом в воскресенье заявил ТАСС посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.

"Сейчас на северо-востоке Сирии находятся турецкие вооруженные силы. Мы оцениваем данную ситуацию как оккупацию", - отметил посол.

"Однако на встрече, которая прошла в Сочи между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным, было достигнуто соглашение по определенным вопросам. Если данный меморандум будет реализовываться, то, конечно, наше видение будет положительным", - подчеркнул дипломат.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. 17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону к югу от турецкой границы. 1 ноября состоялось первое совместное патрулирование России и Турции у северной границы Сирии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
Реклама на ТАСС
Двое военных погибли при взрыве в Мали
Патрульная машина подорвалась на самодельном взрывном устройстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС