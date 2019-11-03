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Президент Ливана призвал своих сторонников поддержать требования демонстрантов в Бейруте

Коррупция глубоко проникла в государственные структуры, и, чтобы ее искоренить, потребуются большие усилия, отметил Мишель Аун

БЕЙРУТ, 3 ноября. /ТАСС/. Массовый митинг активистов Свободного патриотического движения (СПД) в поддержку президента Ливана Мишеля Ауна состоялся в воскресенье у дворца Баабда на окраине ливанской столицы. Глава государства в обращении к его участникам, которое транслировал телеканал Al Mayadeen, призвал их достичь соглашения с демонстрантами в центре Бейрута и выступить совместно против коррупции.

"Три главных пункта "дорожной карты", которую я выдвинул 31 октября, по борьбе с коррупцией, проведению экономических реформ и построению гражданского общества, полностью совпадают с требованиями тех, кто собрался сейчас на площадях", - отметил президент. По словам Ауна, коррупция глубоко проникла в государственные структуры, и, чтобы ее искоренить, потребуются большие усилия. "Поэтому я призываю к объединению граждан во всеобщем походе против этого зла", - сказал он.

Ранее, выступая на митинге, глава СПД, и.о. министра иностранных дел Ливана Джебран Басиль осудил призывы к отстранению от власти президента Мишеля Ауна, прозвучавшие среди участников протестного движения в центре Бейрута. Он напомнил, что СПД, на которое опирается Аун, располагает самым крупным блоком в парламенте (29 из 128 мест). "Наше движение представляет значительную часть ливанского народа, и ему хорошо известны чаяния граждан", - подчеркнул Басиль.

Как считает глава СПД, "революция против коррупции должна продолжаться, но не менее приоритетной задачей является сейчас не допустить экономического коллапса Ливана". Источники в СПД сообщили газете Aawsat, что его парламентский блок выступает против создания "кабинета технократов" в Ливане, который "не сможет справиться с вызовами в области безопасности". "В условиях, когда Ливан стоит на краю пропасти, ему необходимо сильное правительство, способное вывести страну из кризиса", - указали источники.

Премьер-министр Саад Харири вручил 29 октября президенту республики прошение о своей отставке с поста главы коалиционного кабинета. Это решение Харири было принято после 14 дней массовых уличных протестов, парализовавших экономическую жизнь страны.

Теги
ЛиванАун, Мишель
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