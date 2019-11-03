Двое военных погибли при взрыве в Мали

ПРЕТОРИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Двое военнослужащих погибли и еще шестеро получили ранения в центральной части Мали, когда возле их патрульной машины было приведено в действие взрывное устройство. Об этом сообщили в воскресенье Вооруженные силы Мали на своем официальном сайте.

"Патрульная машина подорвалась на самодельном взрывном устройстве в минувшую субботу близ населенного пункта Бандиагара (центральный регион Мопти), - говорится в заявлении. - Погибли два человека, шестерых раненых эвакуировали вертолетом. Автомашина, на которой передвигался патруль, уничтожена".

Нынешняя атака последовала после убийства в Мали в минувшую субботу французского военнослужащего недалеко от границы с Нигером. Он находился в бронированном автомобиле, который подорвался на мине. За день до этого, по официальной информации ВС Мали, в результате нападения боевиков на армейский пост на северо-востоке страны погибли 49 военнослужащих. Как отметило агентство Reuters, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за эту атаку.

Вооруженные силы Мали при поддержке Франции нанесли в январе 2013 года военное поражение джихадистам, связанным с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). Террористы были рассеяны и потеряли свои опорные пункты. Однако в последние месяцы террористические группы, согласно данным спецслужб, смогли консолидировать свои позиции в регионе и угрожают сейчас Мали, Буркина-Фасо и Нигеру. Во многом это происходит в связи с обострением межобщинных отношений в этих государствах из-за ухудшения экономических условий в районе Сахеля.