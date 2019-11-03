Трамп подверг критике действия властей Калифорнии по ликвидации пожаров

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье подверг критике действия губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома по ликвидации лесных пожаров на территории штата. Соответствующее сообщение Трамп разместил в Twitter.

"Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом проделал ужасную работу в том, что касается управления лесным хозяйством. Со дня нашей первой встречи я говорил ему, что он должен "чистить" лесную подстилку вне зависимости от того, что его боссы, экологи требуют от него", - написал глава государства.

Он также подверг критике губернатора за то, что тот постоянно просит помощи у федерального правительства. "Каждый год, как только огонь начинает полыхать в Калифорнии, <...> он приходит к федеральному правительству за финансовой помощью. Хватит! Приведите все в порядок, губернатор", - добавил Трамп, указав, что пожары в других штатах не достигают таких масштабов.

Президент как и в прошлом году предложил калифорнийским властям использовать воду впадающих в Тихий океан рек для тушения огня. "Это нужно сделать немедленно. Калифорния столь остро нуждается в воде, и вы можете получить ее прямо сейчас!" - заключил он.

По данным пожарной службы Калифорнии, на территории штата насчитывается восемь очагов крупных природных пожаров. Уровень локализации возгораний колеблется от 0% до 95%.