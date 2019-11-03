Турция отвергла обвинения в обстреле военных международной коалиции в Сирии

АНКАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Турция отвергла в воскресенье обвинения в нанесении ударов в Сирии, в результате которых могли пострадать военные международной коалиции по борьбе с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" (ИГ).

"Наши военные продолжают проводить разминирование территорий в рамках операции "Источник мира". Новостные сообщения о том, что под обстрел попали подразделения стран - членов коалиции, которые, вероятно, находятся в регионе, не соответствуют действительности", - говорится в распространенном заявлении Министерства национальной обороны Турции.

Между тем ранее в воскресенье курдское агентство Firat сообщило, что турецкая артиллерия нанесла удары по пограничным селениям Рашидия и Эль-Касимия. По информации агентства, от полученных ранений погиб таиландский медик, работавший в составе миссии международной организации "Врачи без границ".