Лидеры АСЕАН приветствовали переговоры США и КНДР в Стокгольме

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приветствовала переговоры США и КНДР в Стокгольме о денуклеаризации Корейского полуострова и подчеркнула важность продолжения мирного диалога. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении председателя организации, которым с 1 января является Таиланд.

Участники АСЕАН приветствовали недавнюю встречу между лидерами США и КНДР в демилитаризованной зоне, а также "возобновление переговоров на рабочем уровне между обеими сторонами в Стокгольме", отмечается в заявлении. "Мы подтвердили нашу приверженность полному осуществлению всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и отметили международные усилия по обеспечению полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в документе. Лидеры АСЕАН также подчеркнули важную роль структур под эгидой ассоциации, таких как Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ), "в создании благоприятной атмосферы для мирного диалога между заинтересованными сторонами".

Лидеры АСЕАН подчеркнули важность продолжения мирного диалога "между всеми заинтересованными сторонами для достижения прочного мира и стабильности на безъядерном Корейском полуострове". "Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны возобновить мирный диалог <...>, в том числе путем полного и скорейшего осуществления Пханмунджомской декларации, Пхеньянской декларации и совместного заявления лидеров США и КНДР", - отмечается в заявлении.

В 2018 году в Сингапуре президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. В нем Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ. 5 октября в Швеции между США и КНДР состоялись рабочие переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, однако встреча закончилась безрезультатно. Стороны по-разному оценили ее исход. В частности, глава северокорейской делегации Ким Мён Гиль заявил о провале переговоров, в свою очередь в Госдепартаменте США эти консультации охарактеризовали как конструктивные. Американские представители также приняли приглашение Швеции вернуться в Стокгольм и продолжить переговоры с КНДР.