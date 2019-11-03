CBS: автор жалобы на беседу Трампа и Зеленского готов ответить на вопросы республиканцев

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Автор жалобы на содержание июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского готов ответить на вопросы республиканцев в рамках инициированной контролирующими Палату представителей Конгресса США демократами процедуры импичмента американского лидера. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CBS со ссылкой на адвоката инициатора разбирательства по поводу звонка Трампа Зеленскому Марка Зейда.

Как передает телекомпания, автор жалобы "предложил республиканцам в спецкомитете по разведке Палаты представителей направить вопросы ему непосредственно, а не через демократов". Зейд направил соответствующее обращение старшему республиканцу спецкомитета Дэвину Нуньесу (от штата Калифорния), в котором указал, что его клиент готов ответить на вопросы "под присягой и осознает ответственность за предоставление заведомо ложных сведений". При этом юрист подчеркнул, что вопросы должны быть представлены в письменном виде. Ранее аналогичное предложение автор жалобы направил спецкомитету полного состава.

Республиканцы, находящиеся в меньшинстве в нижней палате законодательного органа, считают, что процедура импичмента проводится с нарушениями, их права ограничиваются. Речь, в частности, идет о возможности вызывать и допрашивать свидетелей в рамках данного разбирательства. Они призывали автора жалобы дать показания под присягой.

В интервью телекомпании лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти (от штата Калифорния) заявил, что не слышал о таком предложении. "Я, лидер республиканцев [в Палате представителей], никогда не получал этого предложения", - отметил он, добавив, что приветствует данный шаг. При этом законодатель указал на необходимость выслушать показания непосредственно самого председателя спецкомитета Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) по поводу его контактов с автором жалобы через своих помощников.

Год до выборов

При этом Маккарти напомнил, что "до [американских] выборов остался ровно один год". "Через год американцы проголосуют за своего кандидата на пост президента США. Но демократы не хотят рисковать. Они признались, что, если не объявят импичмент президенту Трампу, он будет переизбран!" - подчеркнул конгрессмен.

По его словам, демократы "раскалывают страну", "злоупотребляя своими полномочиями в политических целях". "Пусть избиратели решают. Пусть демократия работает. И пусть Конгресс вернется к решению настоящих проблем, с которыми сталкиваются американцы в своей повседневной жизни", - заключил республиканец.

Состоявшийся в июле телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в Вашингтоне и стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты Трампа, во время разговора он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Минюст США не нашел в содержании разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования. Джозеф Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.