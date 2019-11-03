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Советник Трампа не знает, задерживалась ли военная помощь Украине из-за Байдена

Президент США прямо не говорил своему украинскому визави заняться расследованием действий Байденов, отметила Келлиэнн Конуэй

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Советник президента США Келлиэнн Конуэй не знает, задерживал ли Дональд Трамп выделение военной помощи Украине, чтобы добиться от Киева расследования действий бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера. Это Конуэй признала в воскресенье в эфире телекомпании CNN.

Советнику главы государства был задан вопрос, приостанавливал ли Трамп выделение военной помощи Украине с целью вынудить руководство этой страны заняться расследованием действий Байденов. "Я не знаю. Но я точно знаю, что они [Украина] получили свою помощь", - ответила Конуэй.

Советник президента США напомнила, что члены администрации не имеют возможности ознакомиться с показаниями всех бывших и действующих должностных лиц, дававших показания в рамках процедуры импичмента Трампа, "потому что все делается втихомолку и тайно". Конуэй заверила, что президент США прямо не говорил своему украинскому визави заняться расследованием действий Байденов. Советница в качестве подтверждения своих слов сослалась на стенограмму июльского разговора по телефону лидеров двух стран, опубликованную Белым домом.

Состоявшийся в июле телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в Вашингтоне и стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Минюст США не нашел в содержании разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования. Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
УкраинаСШАТрамп, Дональд
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