Reuters: в ходе столкновений в Эфиопии в конце октября погибли 86 человек

ПРЕТОРИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 86 человек погибли в ходе столкновений, которые произошли в Эфиопии в конце минувшего месяца. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

"Среди погибших 82 мужчины и четыре женщины, - приводит агентство слова премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда. - Большинство из них уроженцы провинций Оромия и Амхара. Среди жертв есть как христиане, так и мусульмане". "Мы должны остановить те силы, которые пытаются вернуть нас в прошлое, когда мы делаем шаг вперед", - указал премьер.

Ранее правительство Эфиопии сообщало о 78 погибших во время столкновений.

В различных районах Эфиопии, в первую очередь в провинции Оромия, 23 октября начались волнения, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией и подразделениями сил безопасности. В ряде мест они приобрели межэтнический и межконфессиональный характер. Властям удалось стабилизировать положение только через три дня.

Волнения произошли после того, как известный эфиопский политический активист Джавар Мухаммед объявил, что его пребывание в Аддис-Абебе находится под угрозой, а государственные службы безопасности пытаются организовать на него покушение. Джавар Мухаммед в течение ряда лет был политическим союзником Абий Ахмеда. Он требует расширения политических прав народа оромо, который насчитывает 25 млн человек и является самым многочисленным в современной Эфиопии. Как отметила в минувшую пятницу пресс-секретарь главы правительства Биллен Сейюм, произошедшие волнения стали "негативной реакцией ряда элементов" на планы Абий Ахмеда преобразовать правящую в стране коалицию четырех партий в единую политическую партию.