СМИ: корабли НАТО покинули порт Одессы

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Группа из четырех кораблей НАТО покинула порт Одессы, позже один из них вернулся, сообщила в воскресенье украинское издание "Думская".

"Сегодня днем противоминная группа НАТО в составе четверки тральщиков ушла из Одесского порта. Однако один из кораблей - румынский ROS Lt. Lupu Dinescu M25 - вскоре вернулся и пришвартовался на 19-м причале порта", - говорится в сообщении издание.

По сведениям СМИ, румынский корабль вернулся в одесский порт по причине болезни одного из моряков. "По информации из штаба Военно-морских сил Украины, заболевший моряк помещен в одесский окружной госпиталь и ему оказана необходимая медицинская помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает".

Группа из кораблей НАТО прибыла в Одессу 29 октября. В их числе были минные тральщики четырех стран альянса: испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana. Цель их прибытия украинские власти не уточнили. Корабли в Одессе посетил генсек альянса Йенс Столтенберг, который в те дни находился с визитом на Украине.