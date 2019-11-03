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Экзитпол: представители партии ГЕРБ победили на местных выборах в Софии, Пловдиве и Варне

Как свидетельствуют данные экзитполов, на пост мэра Софии переизбрана Йорданка Фандыкова

СОФИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Представители правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) победили во втором туре выборов в местные органы власти в крупнейших городах Болгарии. Как свидетельствуют данные экзитполов, на пост мэра Софии переизбрана Йорданка Фандыкова, которая набрала 53,5% голосов избирателей, ее оппонент, независимый кандидат Мая Манолова, которую поддержала оппозиционная Болгарская социалистическая партия, сумела набрать 40,6%, в Пловдиве на пост мэра избран Здравко Димитров - 55,4%, а в Варне на пост городского главы переизбран Иван Портных - 61,7%.

Второй тур выборов прошел при низкой избирательной активности, по данным Центральной избирательной комиссии по всей стране к 17:30 (18:30 мск) проголосовало лишь 35,8% избирателей, в Софии 33,4%.

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