СМИ: при обстреле турецкими войсками поселка на севере Сирии погибли четыре мирных жителя

ТАСС, 3 ноября. Турецкая армия открыла в воскресенье огонь по сирийскому поселку Умм-Асафир на севере провинции Хасеке. Об этом сообщил телеканал Al Ekhbariya.

По его информации, жертвами обстрела стали четыре мирных жителя, есть раненые, которым оказывается помощь. Огонь велся из населенного пункта Эль-Манаджир, куда ранее вошли турецкие войска и формирования сирийской вооруженной оппозиции, которые участвуют в операции "Источник мира".

Ранее были обстреляны селения Рашидия и Эль-Касимия, расположенные в районе города Телль-Тамер. В результате получили ранения мирные граждане. От полученных ранений скончался таиландский медик, работавший в составе миссии международной организации "Врачи без границ".