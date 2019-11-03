Демонстранты в Бейруте призвали к проведению всеобщей забастовки 4 ноября

БЕЙРУТ, 4 ноября. /ТАСС/. Участники протестного движения в Ливане призвали к проведению 4 ноября всеобщей забастовки. О таком решении объявлено на многотысячном митинге, состоявшемся в воскресенье в центре Бейрута. "Мы призываем возобновить перекрытие автострад, ведущих в столицу с тем, чтобы усилить давление на власти, которые задерживают формирование правительства технократов", - говорится в заявлении митингующих, переданном телеканалом Al Hadath.

По поступающей информации, активисты уже заблокировали ночью эстакаду Ринг, которая связывает западные и восточные кварталы Бейрута. Полиция пытается сейчас помешать толпе молодежи перегородить движение по прибрежной автостраде в районе Джаль-эд-Диб на севере Бейрута.

Премьер-министр Ливана Саад Харири вручил 29 октября президенту республики Мишелю Ауну прошение о своей отставке с поста главы коалиционного кабинета. Это решение Харири было принято после 14 дней массовых уличных протестов, парализовавших экономическую жизнь страны.

Президент принял в среду отставку премьера и поручил ему исполнять свои обязанности до создания нового кабинета. Как передал телеканал Al Hadath, Харири, который является лидером общественно-политического движения "Аль-Мустакбаль", скорее всего, будет вновь поручено сформировать правительство Ливана. Сам и. о. премьера уже заявил о своем согласии принять это назначение, но подчеркнул, что будет настаивать на создании кабинета технократов, в состав которого не войдут представители политических партий.

Между тем, как сообщила газета "Аш-Шарк аль-Аусат", руководство Свободного патриотического движения (СПД), которое поддерживает президента, выступает против создания "кабинета технократов" в Ливане. "В условиях, когда Ливан стоит на краю пропасти, ему необходимо сильное правительство, способное вывести страну из кризиса", - указали источники в СПД.