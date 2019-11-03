Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп указал на огромную важность проверки обстоятельств начала расследования против него

Президент США прокомментировал ход уголовного разбирательства

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал важнейшим разбирательством за всю историю страны проверку обстоятельств начала нацеленного на него расследования спецслужб США в 2016 году. Беседу главы вашингтонской администрации с журналистами на Южной лужайке Белого дома транслировали американские новостные телекомпании.

Президента попросили прокомментировать ход упомянутой проверки, которая теперь превратилась в уголовное разбирательство. Его ведет спецпрокурор Джон Дарем. Он, к примеру, выясняет, на каких основаниях американские компетентные органы начали в 2016 году контрразведывательное расследование действий Трампа. Кроме того, Дарем проясняет обстоятельства начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Расследование Джона Дарема двигается вперед. Оно зависит от министра юстиции - генерального прокурора [Уильяма] Барра, он пользуется большим уважением. Джон Дарем - один из самых уважаемых прокуроров нашей страны за последние 50 лет, и я позволяю им делать свое дело. То, к чему придут Билл Барр и Джон Дарем [по итогам проверки], будет, мне кажется, очень значимым. Посмотрим, что произойдет. Я не вмешиваюсь в это. Все зависит от них", - отметил Трамп.

"Кстати, если бы я захотел, мне бы разрешили участвовать в нем, но я решил этого не делать. Дело за Биллом Барром. Расследование Джона Дарема очень важное, я считаю его одним из важнейших расследований в истории нашей страны", - заключил американский лидер.

Теги
СШАТрамп, ДональдМюллер, РобертБарр, Уильям
Реклама на ТАСС
Марши протеста против незаконной вырубки лесов прошли в Румынии
Манифестанты обвинили власти страны в бездействии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС