Трамп указал на огромную важность проверки обстоятельств начала расследования против него

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал важнейшим разбирательством за всю историю страны проверку обстоятельств начала нацеленного на него расследования спецслужб США в 2016 году. Беседу главы вашингтонской администрации с журналистами на Южной лужайке Белого дома транслировали американские новостные телекомпании.

Президента попросили прокомментировать ход упомянутой проверки, которая теперь превратилась в уголовное разбирательство. Его ведет спецпрокурор Джон Дарем. Он, к примеру, выясняет, на каких основаниях американские компетентные органы начали в 2016 году контрразведывательное расследование действий Трампа. Кроме того, Дарем проясняет обстоятельства начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Расследование Джона Дарема двигается вперед. Оно зависит от министра юстиции - генерального прокурора [Уильяма] Барра, он пользуется большим уважением. Джон Дарем - один из самых уважаемых прокуроров нашей страны за последние 50 лет, и я позволяю им делать свое дело. То, к чему придут Билл Барр и Джон Дарем [по итогам проверки], будет, мне кажется, очень значимым. Посмотрим, что произойдет. Я не вмешиваюсь в это. Все зависит от них", - отметил Трамп.

"Кстати, если бы я захотел, мне бы разрешили участвовать в нем, но я решил этого не делать. Дело за Биллом Барром. Расследование Джона Дарема очень важное, я считаю его одним из важнейших расследований в истории нашей страны", - заключил американский лидер.