В ЕС призвали немедленно прекратить ракетные обстрелы из сектора Газа

ТАСС, 4 ноября. Европейский союз призвал немедленно прекратить ракетные обстрелы гражданского населения Израиля после того, как палестинские радикалы из сектора Газа 1 ноября выпустили по территории еврейского государства 10 ракет, одна из которых попала в жилой дом. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

"Ракетные обстрелы, [которые ведутся] по гражданскому населению, неприемлемы и должны быть немедленно и безоговорочно прекращены, - говорится в тексте. - Приоритетом должна стать работа по немедленной деэскалации [напряженности] с целью защиты гражданского населения".

В ЕС также отметили, что конфликт между израильтянами и палестинцами должен быть решен политическим путем.

1 ноября палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю 10 ракет, восемь из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", одна попала в жилой дом на юге еврейского государства. Инцидент обошелся без жертв, строению был нанесен ущерб. В ответ в ночь на 2 ноября израильские военные нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа, в результате был убит один палестинец. В предыдущий раз палестинские радикалы из приморского анклава выпустили ракету по Израилю 31 октября. В ответ израильская армия поразила два поста ХАМАС в секторе.

Нынешний раунд обмена ударами прервал длившийся с 11 сентября период относительного затишья на границе Израиля с сектором Газа.