Марши протеста против незаконной вырубки лесов прошли в Румынии

БУХАРЕСТ, 4 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек приняли участие в марше в защиту румынских лесов, который прошел в воскресенье в Бухаресте. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Манифестанты протестовали против незаконной вырубки лесов, объемы которой растут в Румынии с каждым годом, и обвиняли власти в бездействии. Они прошли от центра столицы до министерства водных ресурсов и лесов с плакатами: "Леса спасают климат", "Остановить мафию древесины", "Наш лес - не ваш товар". "Ежегодно в Румынии незаконно вырубается 20 млн кубометров древесины, а правоохранительные органы выявляют лишь 1% этого объема", - заявил агентству представитель Greenpeace Romania Чиприан Гэлушкэ.

Участники акции протеста требовали возобновить спутниковый мониторинг румынского леса, ввести электронный регистр на складах, оснастить навигатором все машины, которые перевозят древесину, установить видеокамеры наблюдения на основных трассах, лесопилках и складах.

Согласно распространенному на прошлой неделе докладу Greenpeace Romania, только в прошлом году в стране зафиксировали 11419 случаев незаконной вырубки леса - в среднем, 32 в день. Больше всего их зарегистрировано в уездах Муреш, Сэлаж и Арджеш.

Площадь лесов в Румынии непрерывно сокращается и на данный момент составляет менее 30% территории страны. Из 6,5 млн га лесов в Румынии 3,113 млн га находятся в государственной собственности и управляются Национальной администрацией лесов Romsilva.

Подобные акции протеста прошли в воскресенье также в Клуже-Напоке, Брашове, Бистрице, Яссах.