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WSJ: Минюст США заподозрил махинации с финотчетностью компании Under Armour

По данным издания, ведомство выясняет, применялись ли регистрация в бухгалтерских отчетах доходов до поступления полных данных о них или искусственная корректировка сведений о расходах с целью продемонстрировать более весомые показатели чистой прибыли и продаж

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Министерства юстиции США совместно с федеральной комиссией по ценным бумагам и биржам проводят дознание с целью выяснить, прибегал ли производитель спортивной формы и инвентаря Under Armour к противоправным манипуляциям в квартальных отчетах. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По их данным, сотрудники Минюста на прошлой неделе проводили опрос персонала в штаб-квартире американской компании Under Armour в городе Балтимор (штат Мэриленд). Проверка призвана установить, применялись ли такие методы, как регистрация в бухгалтерских отчетах доходов до поступления полных данных о них или искусственная корректировка сведений о расходах с целью продемонстрировать более весомые показатели чистой прибыли и продаж.

Как поясняет газета, Under Armour до недавнего времени удавалось демонстрировать рост выручки на уровне не менее 20% в течение 26 кварталов подряд. Однако в последнем квартале 2016 года объем продаж компании вырос только на 12%, оказавшись существенно ниже прогнозируемого показателя. Котировки акций производителя спортивной формы и инвентаря 31 января 2017 года обвалились на более 23%, вслед за чем последовало увольнение главного финансового директора, отработавшего на своем посту около года.

Согласно публикации, основатель, председатель совета директоров и генеральный директор Under Armour Кевин Планк обусловил неблагоприятную финансовую отчетность ассортиментом, сокращением числа покупателей продукции компании и новыми трендами в сегменте спортивного инвентаря. Руководство фирмы провело реструктуризацию предприятия, сократило персонал и назначило президентом человека со стороны - Патрика Фриска. Однако, по оценке газеты, эти меры к кардинальному улучшению ситуации не привели. Котировки акций Under Armour 1 ноября снизились до $18,91, хотя в лучшие времена никогда не опускались ниже $40.

В понедельник компания публикует отчет за третий квартал текущего года. Эксперты газеты ожидают, что объем продаж составит $1,41 млрд по сравнению с $1,44 млрд за аналогичный период 2018 года.

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