Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдеп назвал сотрудничество США и АСЕАН "крепким как никогда"

Товарооборот в 2018 году составил $334 млрд

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. США поддерживают суверенитет и центральную роль стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в регионе, сотрудничество крепкое как никогда. Об этом говорится в распространенном в воскресенье вечером пресс-релизе Госдепартамента в преддверии открывающегося в понедельник в Бангкоке Восточноазиатского саммита. Американскую делегацию возглавят помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и министр торговли Уилбур Росс.

"Сотрудничество США со странами АСЕАН крепкое как никогда. США нацелены поддерживать суверенитет, транспарентность, центральную роль АСЕАН и основанный на правилах порядок в координации со всеми союзниками и партнерами, - отмечается в тексте. - Взаимодействие в области экономики, инфраструктуры, навигации усилилось как никогда ранее".

Товарооборот в 2018 году составил $334 млрд, при этом $123 млрд приходится на американский экспорт. "США взаимодействуют в установлении многофункциональной платформы Blue Dot Network, которая позволит проводить высококачественные инфраструктурные проекты, - обратили внимание в ведомстве. - В 2018 году было объявлено о создании фонда поддержки сети содействия и инфраструктурных операций, что технически предоставит странам АСЕАН доступ к потенциальным инфраструктурным проектам".

Ряд проектов будет объявлен к концу этого года, Госдепартамент выделил на них $47,9 млн.

В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, статус партнера по диалогу с ней имеют Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.

Теги
СШАРосс, УилбурО'Брайен, Роберт
Реклама на ТАСС
Начало процедуры импичмента Трампа
Reuters: три сотрудника Белого дома не выступят на слушаниях по импичменту Трампа
По данным агентства, речь идет об и.о директора управления Расселе Воуте и двух помощниках директора АБУ Майкле Даффи и Брайане Маккормаке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС