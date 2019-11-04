Госдеп назвал сотрудничество США и АСЕАН "крепким как никогда"

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. США поддерживают суверенитет и центральную роль стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в регионе, сотрудничество крепкое как никогда. Об этом говорится в распространенном в воскресенье вечером пресс-релизе Госдепартамента в преддверии открывающегося в понедельник в Бангкоке Восточноазиатского саммита. Американскую делегацию возглавят помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и министр торговли Уилбур Росс.

"Сотрудничество США со странами АСЕАН крепкое как никогда. США нацелены поддерживать суверенитет, транспарентность, центральную роль АСЕАН и основанный на правилах порядок в координации со всеми союзниками и партнерами, - отмечается в тексте. - Взаимодействие в области экономики, инфраструктуры, навигации усилилось как никогда ранее".

Товарооборот в 2018 году составил $334 млрд, при этом $123 млрд приходится на американский экспорт. "США взаимодействуют в установлении многофункциональной платформы Blue Dot Network, которая позволит проводить высококачественные инфраструктурные проекты, - обратили внимание в ведомстве. - В 2018 году было объявлено о создании фонда поддержки сети содействия и инфраструктурных операций, что технически предоставит странам АСЕАН доступ к потенциальным инфраструктурным проектам".

Ряд проектов будет объявлен к концу этого года, Госдепартамент выделил на них $47,9 млн.

В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, статус партнера по диалогу с ней имеют Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.