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Премьер Австралии призвал лидеров стран АСЕАН подписать соглашение о партнерстве в регионе

Это обеспечит всем участникам рынка уверенность, в которой нуждаются инвесторы, заявил Скотт Моррисон

СИДНЕЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал лидеров стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), подписать соглашение по Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП). Об этом сообщает издание The Australian со ссылкой на заявление главы австралийского правительства.

Премьер-министр заявил, что подписание соглашения обеспечит всем участникам рынка уверенность, в которой нуждаются инвесторы, обеспечивающие рост экономики региона. "Это обеспечит соответствие существующих правил современным рыночным приоритетам и <...> создаст дополнительные возможности для бизнеса, снизит торговые барьеры и увеличит экспортные возможности в нашем регионе", - подчеркнул Моррисон в ходе своего выступления в Бангкоке.

Переговоры о ВРЭП ведутся с 2013 года, в них участвуют члены АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония. В настоящее время совокупный объем ВВП потенциальных участников предлагаемой зоны свободной торговли достигает $49,5 трлн, что составляет около 39% от общемирового ВВП. По прогнозам, к 2050 году этот показатель может вырасти до $250 трлн.

Теги
АвстралияБрунейЯпонияИндияИндонезияКамбоджаЛаосМалайзияФилиппиныСингапурТаиландКитайРеспублика КореяНовая ЗеландияМьянмаВьетнамМоррисон, Скотт
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