Киргизия и Таджикистан решили усилить меры безопасности на границе

БИШКЕК, 4 ноября. /ТАСС/. Представители спецслужб и пограничных ведомств Киргизии и Таджикистана договорились об усилении мер безопасности на общем участке государственной границы. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-центром киргизского государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) сообщении.

"Основной темой встречи стало обеспечение безопасности в приграничных районах двух республик. Также обсуждено повышение эффективности межведомственного сотрудничества в борьбе с проявлениями терроризма и экстремизма", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, участники состоявшейся в городе Исфара встречи "пришли к согласию о необходимости укрепления сотрудничества в обеспечении безопасности" на границе двух стран и совместной борьбе с "подрывной деятельностью религиозно-экстремистских и международных террористических организаций".

"Решено оказать содействие в обеспечении условий для плодотворной работы межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан", - отмечает ведомство.

Киргизскую делегацию на переговорах возглавлял председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев. Таджикскую - глава ГКНБ Саймумин Ятимов.

Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет около 970 км. После развала СССР вдоль нее образовалось примерно 70 спорных участков, которые периодически становились причиной возникновения конфликтов между местными жителями и военнослужащими двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Около трех лет назад Бишкек и Душанбе договорились об активизации демаркации и делимитации общего участка границы.