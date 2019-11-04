Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦИК Болгарии обнародовал итоги местных выборов в Софии, Пловдиве и Варне

Проигравшие кандидаты отмечают существенную разницу данных экзитполов и параллельного подсчета голосов

СОФИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Представители правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) победили во втором туре выборов в местные органы власти в крупнейших городах Болгарии.

Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, опубликованные в 05:00 по местному времени (6:00 мск) на основании полной обработки протоколов избирательных комиссий, на пост мэра Софии переизбрана Йорданка Фандыкова, которая набрала 49,98% голосов избирателей, ее поддержали 209 942 человека. Оппонент политика, независимый кандидат Мая Манолова, которую поддержала оппозиционная Болгарская социалистическая партия, сумела набрать 45,13%.

В Пловдиве на пост мэра избран Здравко Димитров - 57,32%, а в Варне на пост городского главы переизбран Иван Портных - 60,79%.

Реакция проигравших

Представители штаба Маноловой заявили о готовности опротестовать итоги голосования. "Мы хотели участвовать в честных и прозрачных выборах, однако поступили десятки сигналов о покупке голосов избирателей и манипулировании итогами голосования. Отмечена существенная разница данных экзитполов и параллельного подсчета голосов, это дает основания утверждать, что выборы сфальсифицированы", - сказал председатель инициативного комитета Маноловой Никола Вапцаров, которого цитирует Болгарское телеграфное агентство.

Лидер политической партии "Движение за права и свободы" Мустафа Карадайя также усомнился в легитимности голосования. "Целая государственная машина была незаконно включена в кампанию правящей партии. Государственный аппарат превратился в машину для победы на выборах в самой уродливой форме - через угрозы, давления и репрессии. В среде популизма, ненависти, противопоставления и агрессии демократических выборов не бывает", - сказал Карадайя.

Второй тур выборов прошел при низкой избирательной активности, по данным Центральной избирательной комиссии, по всей стране к 17:30 (18:30 мск) проголосовало лишь 35,8% избирателей, в Софии 33,4%.

Теги
Болгария
Реклама на ТАСС
Косачев: перспективы возобновления межпарламентского диалога с США пока не просматриваются
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС