ЦИК Болгарии обнародовал итоги местных выборов в Софии, Пловдиве и Варне

СОФИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Представители правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) победили во втором туре выборов в местные органы власти в крупнейших городах Болгарии.

Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, опубликованные в 05:00 по местному времени (6:00 мск) на основании полной обработки протоколов избирательных комиссий, на пост мэра Софии переизбрана Йорданка Фандыкова, которая набрала 49,98% голосов избирателей, ее поддержали 209 942 человека. Оппонент политика, независимый кандидат Мая Манолова, которую поддержала оппозиционная Болгарская социалистическая партия, сумела набрать 45,13%.

В Пловдиве на пост мэра избран Здравко Димитров - 57,32%, а в Варне на пост городского главы переизбран Иван Портных - 60,79%.

Реакция проигравших

Представители штаба Маноловой заявили о готовности опротестовать итоги голосования. "Мы хотели участвовать в честных и прозрачных выборах, однако поступили десятки сигналов о покупке голосов избирателей и манипулировании итогами голосования. Отмечена существенная разница данных экзитполов и параллельного подсчета голосов, это дает основания утверждать, что выборы сфальсифицированы", - сказал председатель инициативного комитета Маноловой Никола Вапцаров, которого цитирует Болгарское телеграфное агентство.

Лидер политической партии "Движение за права и свободы" Мустафа Карадайя также усомнился в легитимности голосования. "Целая государственная машина была незаконно включена в кампанию правящей партии. Государственный аппарат превратился в машину для победы на выборах в самой уродливой форме - через угрозы, давления и репрессии. В среде популизма, ненависти, противопоставления и агрессии демократических выборов не бывает", - сказал Карадайя.

Второй тур выборов прошел при низкой избирательной активности, по данным Центральной избирательной комиссии, по всей стране к 17:30 (18:30 мск) проголосовало лишь 35,8% избирателей, в Софии 33,4%.