Три человека убиты при попытке атаковать консульство Ирана в иракском городе Кербела

ТАСС, 4 ноября. Как минимум три человека погибли и более десятка получили ранения при попытке атаковать консульство Ирана в иракском городе Кербеле, расположенном приблизительно в 100 км к югу от Багдада. Об этом сообщило в понедельник агентство Noon со ссылкой на представителей медицинских учреждений Кербелы.

По поступившей информации, группа агрессивно настроенных лиц минувшим вечером попыталась проникнуть на территорию иранского консульства, но получила отпор со стороны сил безопасности, охранявших дипломатическое представительство. В результате столкновений пострадали не менее 20 человек, в том числе 17 силовиков.

Непосредственно перед нападением на здание консульства сотни манифестантов окружили его и потребовали "прекратить вмешательство Тегерана во внутренние дела Ирака".

Некоторое время назад консульство исламской республики в Кербеле выступило с заявлением, призвав своих соотечественников отказаться от посещения Ирака, в том числе от паломничества к святым местам ислама, расположенным, в частности, в Кербеле.

В Ираке с начала октября продолжаются антиправительственные акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Люди в Багдаде, а также в южных и северных провинциях требуют отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в столкновения с полицейскими и военнослужащими. За месяц беспорядков в стране погибли свыше 250 человек, 11 тыс. получили ранения.